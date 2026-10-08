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Aydın Kuşadası açıklarında 10 düzensiz göçmen ve 2 kaçakçı şüphelisi yakalandı

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Aydın Kuşadası açıklarında 10 düzensiz göçmen ve 2 kaçakçı şüphelisi yakalandı
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Aydın'ın Kuşadası açıklarında sahil güvenlik ekiplerince durdurulan yelkenli teknede 10 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. Göçmenler sağlık kontrolünün ardından GÖKSEM'e gönderildi, gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında sahil güvenlik ekiplerince durdurulan teknede 10 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin düzensiz göçle mücadele kapsamında Aydın açıklarında gerçekleştirdikleri denetimler aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçesi açıklarında sahil güvenlik botu tarafından tespit edilen hareketli yelkenli tekne durduruldu. Yapılan incelemelerde teknede bulunan 10 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. Gerekli sağlık kontrolleri yapılan düzensiz göçmenler Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne (GÖKSEM) gönderilirken, gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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