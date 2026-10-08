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Aydın İncirliova'da pompalı tüfekle vurulan kadın öldü, şüpheli yakalandı

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Aydın İncirliova'da pompalı tüfekle vurulan kadın öldü, şüpheli yakalandı
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Aydın'ın İncirliova ilçesinde birlikte yaşadığı şüpheli tarafından pompalı tüfekle vurulan kadın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olaydan sonra kaçan şüpheli, İHA ile havadan tespit edilip Özel Harekat ekiplerince saklandığı yerde yakalandı.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde birlikte yaşadığı şahıs tarafından pompalı tüfekle vurulan Emel Bozkuş, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, dün İncirliova Hürriyet Mahallesi'nde Salih S., birlikte yaşadığı Emel Bozkuş'u yaşanan tartışmanın ardından pompalı tüfekle yaraladı. Olay yerinden silah ve araçla kaçan şüpheli bir süre izini kaybettirdi. Daha sonra aracıyla seyir halindeyken polislerin radarına takılan şüpheli kaçmaya başladı. Gerenkova Mahallesi'ndeki zeytinlik ve çalılık alanda aracını bırakıp tüfeğiyle kaçmaya başladı. Bölgeye Asayiş Şube Müdürlüğü, İncirliova İlçe Emniyet Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü Ekipleri ve İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekipleri bölgeye sevk edildi. İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği, kaçan şüpheliyi drone ile havadan tespit edip an be an takip etti. İncirliova İlçe Emniyet Müdürlüğü ve asayiş ekipleri, şüphelinin bulunduğu bölgeyi ablukaya aldı. Özel Hareket Polisi, şüpheliyi saklandığı yerde yakaladı. Şüpheli Salih S., işlemleri yapılmak üzere Aydın İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Salih S. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Pompalı tüfekle vurularak ağır şekilde yaralanan Emel Bozkuş hastanede tedavi altına alınmıştı. Bozkuş burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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