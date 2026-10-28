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Aydın İncirliova'da kanalizasyon çalışmasında toprak göçtü, bir işçi öldü

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Aydın İncirliova'da kanalizasyon çalışmasında toprak göçtü, bir işçi öldü
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Aydın'ın İncirliova ilçesinde Hacıaliobası Mahallesi'nde kanalizasyon çalışması sırasında toprak göçmesi meydana geldi ve bir işçi hayatını kaybetti. Olay yerine sevk edilen itfaiye, sağlık ve UMKE ekiplerinin bölgedeki çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde kanalizasyon çalışması sırasında meydana gelen toprak göçmesi sonucu bir işçi hayatını kaybetti.

Olay İncirliova Hacıaliobası Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yüklenici firma tarafından iş makinesi ile kanalizasyon çalışması yapıldığı sırada toprak göçmesi meydana geldi. Olay yerinde bir işçi toprak altında kaldı. Yapılan ihbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri toprak altında kalan işçinin hayatını kaybettiğini belirledi. Ekiplerin göçmenin meydana geldiği bölgede çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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