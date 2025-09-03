Haberler

Aydın'ın Söke İlçesinde Yangın Söndürme Çalışmaları Devam Ediyor

Aydın'ın Söke İlçesinde Yangın Söndürme Çalışmaları Devam Ediyor
Güncelleme:
Aydın'ın Söke ilçesinde makilik alanda çıkan yangında, itfaiye ve orman ekipleri havadan ve karadan müdahale ediyor. Yangının çam ve zeytin ağaçlarını etkilemesi bekleniyor.

Aydın'ın Söke ilçesinde makilik alanda çıkan yangında söndürme çalışmaları havadan ve karadan sürüyor.

Yangın, Söke ilçesi Sazlı Mahallesi Sanayi Sitesi karşısında bulunan makilik alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz bilinmeyen bir nedenle çam ve zeytin ağaçlarının da bulunduğu makilik alanda yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, alevlere müdahale etti. Rüzgarın da etkisi ile geniş alana yayılan yangına, havadan ve karadan müdahale sürerken, ilk belirlemelere göre yangının yol kenarında başladığı tahmin ediliyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
