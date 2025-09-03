Aydın'ın Söke İlçesinde Yangın Söndürme Çalışmaları Devam Ediyor

Aydın'ın Söke ilçesinde makilik alanda çıkan yangında söndürme çalışmaları havadan ve karadan sürüyor.

Yangın, Söke ilçesi Sazlı Mahallesi Sanayi Sitesi karşısında bulunan makilik alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz bilinmeyen bir nedenle çam ve zeytin ağaçlarının da bulunduğu makilik alanda yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, alevlere müdahale etti. Rüzgarın da etkisi ile geniş alana yayılan yangına, havadan ve karadan müdahale sürerken, ilk belirlemelere göre yangının yol kenarında başladığı tahmin ediliyor. - AYDIN