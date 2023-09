Aydın'ın Söke ilçesinde İBAN dolandırıcılığı

Aydın'ın Söke ilçesinde biri kadın iki şahıs üç işyerinden alış veriş yaptı. İBAN aracılığıyla yaptıkları ödemeler hesaba geçmedi.

İki giyim mağazasından yaklaşık 22 bin, bir telefon mağazasından 8 bin 500 TL'lik alış veriş yapan ve karı-koca olduklarını söyleyen şahıslar, her işyerine aynı taktiği uyguladı. Alışveriş bedellerini İBAN hesabına geçtiklerini belirtip, dekontlarını da göstermelerine rağmen bedellerin esnafların hesaplarına geçmediği ortaya çıktı. Daha sonra anlaşıldı ki gösterdikleri dekontlarda sahte, telefondan ekran görüntüsü çıktı. Durumu anlayan işyeri sahipleri Emniyet'e suç duyurusunda bulundu. Edinilen bilgiye göre güvenlik kameralarını takibe alan Söke polisi, şahısların kimliklerini tespit etti ve peşlerine düştü. Şikayetçi olan üç işyerinin dışında başka işyerlerinin aynı taktikle dolandırıldıkları da söyleniyor.

İş yeri sahibi Bilgihan Altıntop; "İki şahıs işyerimize geldi. Alışveriş yaptılar. Aldıkları ürünleri paketledik hatta aldıkları valizlere yerleştirdik. Daha sonra önce internet bağlantısı istediler verdik. İBAN aracılığı ile hesaba para geçtiklerini belirtip, telefon ekranından dekont gösterdiler. Paranın hesaba geçmesinden emin olana kadar beklemelerini istedik ama o arada başka bir müşteri ile ilgilenirken kaçıp gittiler. Farkına vardık, arkalarından gittik ama bulamadık. Daha sonra emniyete haber verdik. Bizim dışımızda başka işyerlerini de aynı şekilde dolandırdıklarını öğrendik. Şahısların yakalanıp, gerekli cezayı çekmelerini istiyoruz" dedi.

Şahısların alışveriş anı, Söke sokaklarında rahat tavırlarıyla dolanmaları güvenlik kameralarına an be an yansırken; şahıslar ortadan kayboldu. Söke Polisi dolandırıcıları her yerde ararken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN