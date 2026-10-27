Aydın'ın Nazilli ilçesinde genç kızı silahla yaralayan şüpheli gözaltına alındı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde kız arkadaşını kafasından vuran şahıs polis ekiplerince yakalanırken, hastaneye kaldırılan genç kızın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay, bugün öğlen saatlerinde Karaçay Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, V.D (24) kız arkadaşı K.K.'nın (18) evine gitti. Evde buluşan çift arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine V.D. yanında getirdiği silahla kız arkadaşını vurdu. V.D. daha sonra aynı silahla hayatına son vermek isterken, evde bulunan kişiler araya girdi. Olayın ihbar edilmesinin ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kafasından silahla vurularak ağır şekilde yaralanan K.K. ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. V.D. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı