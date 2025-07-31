Aydın'ın Kuyucak İlçesinde Zirai Alanda Yangın Çıktı

Aydın'ın Kuyucak İlçesinde Zirai Alanda Yangın Çıktı
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Aydın'ın Kuyucak ilçesinde Aksaz Mahallesi'nde meydana gelen yangında, ziraat ve makilik alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeye itfaiye ve orman yangın söndürme ekipleri sevk edildi.

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde zirai ve makilik alanda yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Aksaz Mahallesi'ndeki zirai ve makilik alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yapılan ihbarın ardından bölgeye itfaiye ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına karadan ve havadan müdahalesi devam ediyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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