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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 14 düzensiz göçmen kurtarıldı

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Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında 7'si çocuk 14 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botları (TCSG-24, KB-108) tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 14 düzensiz göçmen (beraberinde 7 çocuk) kurtarıldı. Kurtarılan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İl Göç İdaresi Müdürlüğü Kuşadası Aydın Sahil Güvenlik 3.Sayfa Dünya Güncel Haberler

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