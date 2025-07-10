Aydın'ın Koçarlı ilçesinde uyuşturucu operasyonu

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde yol kenarında bekleyen şüpheli şahsın üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Koçarlı İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından "Uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçuna yönelik çalışma başlattı. Efeler ilçesinden Koçarlı ilçesine elinde bulunan uyuşturucu maddeyi satmak amacıyla getiren İ.G. (37) isimli şüpheli şahıs, İncirliova-Koçarlı Karayolu Koçarlı Girişi yol kenarında beklediği görülerek yakalandı. Şüpheli şahsın üzerinde yapılan üst aramasında 1,5 A4 boyutunda parça parça olmak üzere yaklaşık beş bin kullanımlık Sentetik Kannabinoid uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN