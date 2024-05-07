Aydın'ın Karacasu ilçesinde 25 yıl hapis cezasıyla aranan şüpheli yakalandı

Aydın'ın Karacasu ilçesinde 25 yıl hapis cezasıyla aranan şüpheli, jandarma ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde aranan şahıslara yönelik gerçekleştirilen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, Karacasu İlçe Jandarma Komutanlığınca "Tasarlayarak Öldürme" suçundan aranan ve hakkında 25 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.E. isimli şahıs Geyre Mahallesi'nde yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN