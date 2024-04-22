Aydın'ın Germencik ilçesinde bir vatandaş bağ evinde ölü halde bulundu.

Olay, Germencik'in Hıdırbeyli Mahallesi'nde gece saat 01.30 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 36 yaşındaki Barış Ökke, incir bahçesinde bulunan bağ evinin çatısında ölü halde bulundu. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Ökke'nin iple kendini asarak hayatına son verdiği tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AYDIN