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Aydın'ın Efeler ilçesinde sulama kanalında erkek cesedi bulundu

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Umurlu ve Serçeköy arasındaki sulama kanalında hareketsiz yatan bir kişi ihbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Cumhuriyet savcısı olay yerinde incelemelerde bulunuyor.

Aydın'ın Efeler ilçesinde sulama kanalında bir erkek cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Umurlu ve Serçeköy arasındaki sulama kanalı içerisinde suda bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Suyun içinde bulunan erkek cesedi ile ilgili bölgede cumhuriyet savcısının incelemeleri sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İtfaiye Umurlu Efeler Aydın Olaylar 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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