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Aydın İl Jandarma Komutanlığı'ndan Huzurlu Sokaklar Uygulaması

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Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında 3 bin 468 şahıs sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 3 şahıs da yakalandı. Huzurlu Sokaklar Uygulaması kapsamında 464 araç, 130 umuma açık yer, 45 metruk yapı, 69 park-bahçe ve 36 işletme kontrol edildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında 3 bin 468 şahıs sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 3 şahıs da yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca, genel asayiş ve kamu düzenin devamının sağlanması için denetimler sürüyor. Edinilen bilgiye göre, 47 unsur ve 147 personelin katılımı ile 'Huzurlu Sokaklar Uygulaması' gerçekleştirildi. Uygulamada; 3 bin 468 şahıs sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 3 şahıs yakalandı. 464 araç, 130 umuma açık yer, 45 metruk yapı, 69 park-bahçe ve 36 işletme kontrol edildi. Öte yandan 20 araca idari işlem yapıldığı uygulamada 3 araç trafikten men edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Bahçe Aydın 3.Sayfa Güncel Haberler

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