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Aydın haber! Aydın'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

Aydın haber! Aydın'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

Aydın haberi: Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen bıçaklı kavgada, 1 kişi yaralandı.

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Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen bıçaklı kavgada, 1 kişi yaralandı.

Olay, Güzelhisar Mahallesi'ndeki Kuş Cenneti Parkı'nda saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.A. ve S.Ö. isimli iki şahıs arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında F.A. omuz bölgesine aldığı bıçak darbesiyle yaralandı. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı şahsa ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan F.A.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis ekipleri de olay yerinden kaçan S.Ö.'nün yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Güzelhisar Efeler kavga Aydın 3. Sayfa Haberler

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