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Aydın Germencik'te uyuşturucu ve silah operasyonunda şüpheli tutuklandı

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Aydın Germencik'te uyuşturucu ve silah operasyonunda şüpheli tutuklandı
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Aydın'ın Germencik ilçesinde jandarmanın Ömerbeyli Mahallesi'nde bir eve düzenlediği operasyonda 30 gram uyuşturucu, 7 sentetik hap, 2 tabanca ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın'ın Germencik ilçesinde jandarma ekiplerinin bir eve düzenlediği operasyonda uyuşturucu madde, sentetik hap, 2 tabanca ve çok sayıda mühimmat ele geçirilirken, gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, ekipler tarafından Ömerbeyli Mahallesi'nde S.A. (47) isimli şahsın evinde adli arama gerçekleştirildi. Yapılan aramada 30 gram uyuşturucu madde, 7 adet sentetik hap, 3 adet bong aparatı, 2 tabanca, 31 adet tabanca mühimmatı, 4 adet kuru sıkı mühimmat ve 1 cep telefonu ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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