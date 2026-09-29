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Aydın Efeler'de takside 1 kilo 21 gram metamfetamin bulundu, şüpheli tutuklandı

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Aydın Efeler'de takside 1 kilo 21 gram metamfetamin bulundu, şüpheli tutuklandı
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Aydın'ın Efeler ilçesindeki uygulama noktasında durdurulan ticari takside yapılan aramada 1 kilo 21 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde uygulama noktasında durdurulan ticari takside yapılan aramada 1 kilo 21 gram metamfetamin ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesi ve takibine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Efeler ilçesinde bulunan uygulama noktasında denetim gerçekleştirildi. Uygulama sırasında durdurulan ticari takside ekipler tarafından arama yapıldı. Aramada 1 kilo 21 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayla bağlantılı olduğu belirlenen bir şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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