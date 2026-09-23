Haberler

Aydın Efeler'de operasyonda 31 düzensiz göçmen yakalandı, 2 şüpheli tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydın Efeler'de operasyonda 31 düzensiz göçmen yakalandı, 2 şüpheli tutuklandı
Güncelleme:
+44 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Efeler ilçesinde göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmada, bir ikamet ve araçta 31 düzensiz göçmen yakalandı. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı, yakalanan göçmenler Aydın Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik gerçekleştirilen çalışmada, bir ikamet ve araçta 31 düzensiz göçmen yakalandı. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Efeler ilçesinde operasyon gerçekleştirildi. Ekiplerin bir ikamet ve araçta yaptığı çalışmada 31 düzensiz göçmen yakalandı. Olayla bağlantılı 3 şüpheli de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yakalanan 31 düzensiz göçmen ise işlemlerinin tamamlanmasının ardından Aydın Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Mansur Yavaş'ın istifası sonrası ABB Meclisi 1. Başkan Vekili Ertan Işık da istifa etti

1. Başkan Vekili de istifa etti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Yöresel' diye vatandaşa yedireceklerdi, hepsi imha edildi

"Yöresel" diye vatandaşa yedireceklerdi

Kadir İnanır'ın yeğeni inşaatta görüntülendi! Miras sorusuna bakın ne dedi

Sülale miras için sıraya girdi, yeğeninden ders gibi yanıt geldi
Okul önünde pompalı tüfekle gezen 2 şüpheli yakalandı

Okul önünde geziyorlardı! Son anda yakalandılar
Malatya Darende'de otomobilin çarptığı yaşlı kadın yaşamını yitirdi

Malatya'da feci kaza! Yolun karşısına geçerken can verdi
Bakanın sözleri ülkeyi karıştırdı! Mini etekli fotoğraf yağıyor

Bir söz yetti! Ülkenin her yerinden mini etekli fotoğraf yağıyor
Trabzonlu iş insanından Trabzonspor'a destek sözü

Süper Lig devi için kolları sıvadı: Destek olacağım
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında 1 tutuklama daha

Kozinoğlu soruşturmasında yeni tutuklama