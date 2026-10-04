Haberler

Aydın Efeler'de apartman yangınında dumandan etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydın Efeler'de apartman yangınında dumandan etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı.
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Efeler ilçesinde apartmanın birinci katında çıkan yangında dumandan etkilenen 5 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Küçük çocukların da bulunduğu evde mahsur kalanlar, arka tarafa saklanarak sağ kurtarıldı; yangın diğer evlere sıçramadan kontrol altına alındı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir apartmanda çıkan yangına vatandaşlar hane halkı uykuda yakalanırken, yangında dumandan etkilenen 5 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Küçük çocukların da bulunduğu evde mahsur kalanların kurtarlması için gece yarısı yüzlerce kişi binanın önüne geldi. Evin arka tarafına saklanmayı başaran 5 kişi sağ olarak kurtarıldı.

Yangın, Umurlu Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı yan yolu üzerinde bulunan Değirmenci apartmanın birinci katında saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartman dairesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri bir yandan yangına müdahale etmeye çalışrken diğer yandan da evde mahsur kalanların kurtarılması çin çalışma başlatıldı. Yanan aparmanın önünde toplanan yüzlerce kişi endişe ile evde mahsur kalanların kurtarlmasını bekledi. İtfaiye ekiplerinin müdahalleleri sonucu yangın diğer evlere sıçramadan kontrol altına alınırken, evden kurtarılan 5 kişi de ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Yangın nedeniyle büyük çapta maddi hasar oluşan ev kulalnılamaz hale geldi. Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 10 sitede yayınlandı.
Ferhat Gündoğdu hakem Kerem Ersoy'u böyle tehdit etmiş: Elimde HTS kayıtların var

Ferhat Gündoğdu'nun nasıl tehdit ettiğini anlattı
Akasya Durağı'nın Can'ı Erimşah Bora yıllar sonra ortaya çıktı! Değişimi şaşırttı

Yıllar sonra ortaya çıktı! Son halini görenler şaşkına döndü
Fenerbahçe kırmızı kart gördü ancak maça 11 kişi devam ediyor

F.Bahçe kırmızı kart gördü ancak maça 11 kişi devam etti! İşte sebebi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ankara Yenimahalle'de ruhsatsız tesiste 49 bin 314 bebek ürünü ele geçirildi

Yakalanmasa, bebeklerin sağlığıyla oynayacaklardı
Şanlıurfa Akçakale'de motosiklet traktör mibzerine çarptı, 2 çocuk hayatını kaybetti

Korkunç kaza, küçücük çocukları hayattan kopardı
Hatay’da trafik kazası: 3'ü ağır 5 yaralı

Otomobiller hurdaya döndü! Çok sayıda yaralı var
Tunceli'de cipin önüne bir anda çıktı! Ayı çarpmanın etkisiyle öldü

Ne köpek ne de tilki! Dağlık alandan bir anda yola çıktı
İmamoğlu'nun avukatı Pehlivan gece yarısı Kandıra'ya sevk edildi: Kızımı görmemi engellemek mi istediniz?

İmamoğlu'nun avukatından sevk tepkisi: Vurduğunuz yer acıdı
22 yaşında kendi işinin patronu oldu! Şimdi 1000 kovanı var

22 yaşında kendi işinin patronu oldu! Sermayeyi dört katına çıkardı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TEKNOFEST Güneydoğu'ya damga vuran sözler: Damada dedim ki...

TEKNOFEST Güneydoğu'ya damga vuran sözler: Damada dedim ki...