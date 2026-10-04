Aydın Efeler'de apartman yangınında dumandan etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir apartmanda çıkan yangına vatandaşlar hane halkı uykuda yakalanırken, yangında dumandan etkilenen 5 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Küçük çocukların da bulunduğu evde mahsur kalanların kurtarlması için gece yarısı yüzlerce kişi binanın önüne geldi. Evin arka tarafına saklanmayı başaran 5 kişi sağ olarak kurtarıldı.

Yangın, Umurlu Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı yan yolu üzerinde bulunan Değirmenci apartmanın birinci katında saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartman dairesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri bir yandan yangına müdahale etmeye çalışrken diğer yandan da evde mahsur kalanların kurtarılması çin çalışma başlatıldı. Yanan aparmanın önünde toplanan yüzlerce kişi endişe ile evde mahsur kalanların kurtarlmasını bekledi. İtfaiye ekiplerinin müdahalleleri sonucu yangın diğer evlere sıçramadan kontrol altına alınırken, evden kurtarılan 5 kişi de ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Yangın nedeniyle büyük çapta maddi hasar oluşan ev kulalnılamaz hale geldi. Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı