Aydın Efeler'de 10 yıl hapis cezası bulunan hükümlü jandarma ekiplerince yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Aydın'ın Efeler ilçesinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 75 yaşındaki hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından Aydın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.
Aydın'ın Efeler ilçesinde 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, aranan şahısların yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen çalışma kapsamında, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.K. (75) yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Aydın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı