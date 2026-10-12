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Aydın Didim'de motoru arızalanan teknedeki 2 kişiyi Sahil Güvenlik kurtardı

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Aydın Didim'de motoru arızalanan teknedeki 2 kişiyi Sahil Güvenlik kurtardı
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Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen özel teknedeki 2 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Kurtarma sonrası tekne ve içindeki 2 kişi Cennetköy Plajı'na ulaştırıldı; şahısların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Aydın'ın Didim ilçesinde motor arızası nedeniyle sürüklenen teknedeki 2 kişi sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Didim ilçesi açıklarında içerisinde 2 şahıs bulunan özel teknenin motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine olay mahalline 1 Sahil Güvenlik Botu (TCSG-912) sevk edildi. Başlatılan kurtarma faaliyetleri neticesinde bahse konu özel tekne, içerisindeki 2 şahıs ile birlikte Cennetköy Plajı'na intikal ettirildi. Şahısların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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