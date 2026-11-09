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Aydın Didim'de mobil kıyı aracıyla tespit edilen 42 düzensiz göçmen yakalandı

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Aydın Didim'de mobil kıyı aracıyla tespit edilen 42 düzensiz göçmen yakalandı
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Aydın'ın Didim ilçesinde mobil kıyı gözetleme aracının lastik bot içindeki grubu tespit etmesi üzerine Sahil Güvenlik botları botu durdurdu ve 42 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler, aralarındaki 1 çocukla birlikte geri gönderme merkezine gönderildi.

Aydın'ın Didim ilçesinde mobil kıyı gözatleme aracı tarafından tespit edilen 42 düzensiz göçmen yakalandı.

Didim'de görevli Sahil Güvenlik Mobil Kıyı Gözetleme Aracı (DENİZ-483) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botları (KB-100, KB-51) tarafından hareketli lastik bot durdurulurken, içerisindeki 42 düzensiz göçmen (beraberinde 1 çocuk) yakalandı. Yakalanan göçmenler geri gönderme merkezine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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