Aydın Didim'de mobil kıyı aracıyla tespit edilen 42 düzensiz göçmen yakalandı

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Aydın'ın Didim ilçesinde mobil kıyı gözatleme aracı tarafından tespit edilen 42 düzensiz göçmen yakalandı.

Didim'de görevli Sahil Güvenlik Mobil Kıyı Gözetleme Aracı (DENİZ-483) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botları (KB-100, KB-51) tarafından hareketli lastik bot durdurulurken, içerisindeki 42 düzensiz göçmen (beraberinde 1 çocuk) yakalandı. Yakalanan göçmenler geri gönderme merkezine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı