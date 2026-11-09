Aydın Didim'de mobil kıyı aracıyla tespit edilen 42 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın Didim'de mobil kıyı aracıyla tespit edilen 42 düzensiz göçmen yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Aydın'ın Didim ilçesinde mobil kıyı gözetleme aracının lastik bot içindeki grubu tespit etmesi üzerine Sahil Güvenlik botları botu durdurdu ve 42 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler, aralarındaki 1 çocukla birlikte geri gönderme merkezine gönderildi.
Aydın'ın Didim ilçesinde mobil kıyı gözatleme aracı tarafından tespit edilen 42 düzensiz göçmen yakalandı.
Didim'de görevli Sahil Güvenlik Mobil Kıyı Gözetleme Aracı (DENİZ-483) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botları (KB-100, KB-51) tarafından hareketli lastik bot durdurulurken, içerisindeki 42 düzensiz göçmen (beraberinde 1 çocuk) yakalandı. Yakalanan göçmenler geri gönderme merkezine gönderildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı