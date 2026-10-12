Aydın Didim'de balıkçı teknesindeki yaralı şahıs, Sahil Güvenlik tarafından tahliye edildi

Aydın Didim'de balıkçı teknesindeki yaralı şahıs, Sahil Güvenlik tarafından tahliye edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında balıkçı teknesinde yaralanan şahıs, Sahil Güvenlik ekiplerince tahliye edilerek karaya çıkarıldı. Sağlık ekiplerine teslim edilen yaralı şahıs, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Aydın'ın Didim ilçesinde balıkçı teknesinde yaralanan şahıs sahil güvenlik ekipleri tarafından tahliye edildi.
Edinilen bilgiye göre, Didim açıklarında balıkçı teknesinde bir kişinin yaralandığı ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Tekneye ulaşan ekipleri yaralı şahsı alarak karaya çıkarıp, sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı şahıs ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı