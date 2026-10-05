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Aydın Didim açıklarında motor arızasıyla sürüklenen teknedeki 3 kişi kurtarıldı

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Aydın Didim açıklarında motor arızasıyla sürüklenen teknedeki 3 kişi kurtarıldı
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Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen ve yardım talebinde bulunan özel teknedeki 3 kişi kurtarıldı. Olay yerine sevk edilen Sahil Güvenlik botunun yürüttüğü çalışmayla tekne, içindeki 3 kişiyle birlikte Didim Marina'ya ulaştırıldı.

Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında motor arızası ile sürüklenen teknedeki 3 kişi kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Didim ilçesi açıklarında içerisinde 3 şahıs bulunan özel teknenin motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine olay mahalline 1 Sahil Güvenlik Botu (KB-51) sevk edildi. Başlatılan kurtarma faaliyetleri neticesinde bahse konu özel tekne, içerisindeki 3 şahıs ile birlikte Didim Marina'ya intikal ettirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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