Aydın Didim açıklarında motor arızasıyla sürüklenen teknedeki 3 kişi kurtarıldı

Aydın Didim açıklarında motor arızasıyla sürüklenen teknedeki 3 kişi kurtarıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen ve yardım talebinde bulunan özel teknedeki 3 kişi kurtarıldı. Olay yerine sevk edilen Sahil Güvenlik botunun yürüttüğü çalışmayla tekne, içindeki 3 kişiyle birlikte Didim Marina'ya ulaştırıldı.
Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında motor arızası ile sürüklenen teknedeki 3 kişi kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Didim ilçesi açıklarında içerisinde 3 şahıs bulunan özel teknenin motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine olay mahalline 1 Sahil Güvenlik Botu (KB-51) sevk edildi. Başlatılan kurtarma faaliyetleri neticesinde bahse konu özel tekne, içerisindeki 3 şahıs ile birlikte Didim Marina'ya intikal ettirildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı