Aydın Didim açıklarında motor arızasıyla sürüklenen teknedeki 3 kişi kurtarıldı

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Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında motor arızası ile sürüklenen teknedeki 3 kişi kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Didim ilçesi açıklarında içerisinde 3 şahıs bulunan özel teknenin motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine olay mahalline 1 Sahil Güvenlik Botu (KB-51) sevk edildi. Başlatılan kurtarma faaliyetleri neticesinde bahse konu özel tekne, içerisindeki 3 şahıs ile birlikte Didim Marina'ya intikal ettirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı