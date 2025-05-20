Aydın-Denizli Karayolunda Tehlikeli Sarımsak Yolculuğu

Aydın-Denizli Karayolunda Tehlikeli Sarımsak Yolculuğu
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Aydın-Denizli karayolunda sarımsak satışı yapan bir kamyonetin kasasında seyahat eden çocuğun tehlikeli durumu görenleri korkuttu. Çocuk kamyonetin kasasında terazi ile yolculuk yaparken, bu durum kazaların eşiğinde olduğu düşündürttü.

Aydın- Denizli karayolunda sarımsak satışı yapan bir kamyonetin kasasındaki çocuğun tehlikeli yolculuğu görenleri şaşırttı. Açık kasa kamyonetin kasasından tutunduğu terazi ile birlikte yolculuk yapan çocuğun durumu görenleri korkuttu.

Edinilen bilgiye göre, son günlerde fiyatı altınla yarışan Kastamonu Sarımsağı satmak için yollara düşen bir yetişkin ile bir çocuk, Aydın-Denizli yolunda aynı zamanda satış tezgahı olarak kullanılan açık kasa kamyonetle seyretmeye başladı. Karayolunda akam trafiğin arasında tehlikeli bir şekilde seyreden sarımsak kamyonun kasasından ayaklarını sarkıtarak yolculuğuna devam eden çocuk görenleri korkuttu. Sarımsak kamyoneti görenlerin şaşkın bakışları arasında Aydın'dan Köşk istikametine doğru yoluna devam ederken, tehlikeli yolculuk objektiflere bu şekilde yansıdı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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