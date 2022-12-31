Aydın'daki patlamada hayatını kaybedenler toprağa verildi 3. Sayfa Haberleri Aydın'daki patlamada hayatını kaybedenler toprağa verildi Patlamada hayatını kaybeden Neslihan Karaboğa, Lale Nur Karaboğa, Cansu Karaboğa, Gamze Karaboğa ve Fatma Danaş son yolculuğuna uğurlandı. Aydın'daki patlamada hayatını kaybedenler toprağa verildi Patlamada hayatını kaybeden Neslihan Karaboğa, Lale Nur Karaboğa, Cansu Karaboğa, Gamze Karaboğa ve Fatma Danaş son yolculuğuna uğurlandı Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Lale Nur Aydın 3. Sayfa Haberler

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