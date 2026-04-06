Aydın'da anaokulu öğrencileri Doğa Eğitim Merkezi'ni gezdi
Aydın'da özel bir anaokulunun öğrencileri Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü Doğa Eğitim Merkezi'ni ziyaret ederek yaban hayatı konusunda bilgi edindi.
Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Doğa Eğitim Merkezi, bugün kapılarını Orman Okulu öğrencilerine açtı. Minik misafirlerimize doğanın işleyişini, yaban hayatının önemini ve çevremizi koruma bilincini uygulamalı olarak anlattık. Meraklı gözlerle doğayı keşfeden çocuklarımızla birlikte hem öğrendik hem de keyifli vakit geçirdik. Doğayı seven, koruyan ve onunla bağ kuran nesiller yetişmeye devam ediyor" denildi. - AYDIN