Aydın'da Zirai ve Otluk Alanda Yangın Çıktı

Aydın'da Zirai ve Otluk Alanda Yangın Çıktı
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Aydın'ın Efeler ilçesindeki İmamköy Mahallesi'nde zirai ve otluk alanda çıkan yangın için itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri olay yerine sevk edildi. Yangın söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

Aydın'ın Efeler ilçesinde zirai ve otluk alanda yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, İmamköy Mahallesi'ndeki zirai ve otlu alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye İtfaiye, Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Ekiplerin bölgede söndürme ve soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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