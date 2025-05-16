Aydın'da Zirai ve Otluk Alanda Yangın Çıktı

Aydın'ın Efeler ilçesinde zirai ve otluk alanda yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, İmamköy Mahallesi'ndeki zirai ve otlu alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye İtfaiye, Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Ekiplerin bölgede söndürme ve soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. - AYDIN