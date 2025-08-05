Aydın'da Zirai Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı
Aydın'ın Konuklu Mahallesi'nde çıkan zirai yangın, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin havadan ve karadan yoğun müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz bilinmiyor.
Aydın'da zirai alanda çıkan yangını ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahalesi ile kontrol altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Konuklu Mahallesi'ndeki zirai alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yapılan ihbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme ve kontrol altına alma çalışmaları başladı. Yangına havadan ve karadan müdahale devam etti. Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. - AYDIN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa