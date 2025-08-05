Aydın'da Zirai Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı

Aydın'da zirai alanda çıkan yangını ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Konuklu Mahallesi'ndeki zirai alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yapılan ihbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme ve kontrol altına alma çalışmaları başladı. Yangına havadan ve karadan müdahale devam etti. Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. - AYDIN