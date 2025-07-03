Aydın'da Zirai Alan Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Ediliyor
Aydın'ın Efeler ilçesindeki Yılmazköy mevkiinde çıkan zirai alan yangınında söndürme çalışmaları devam ediyor. Yangın, zeytinlik alanda meydana geldi ve itfaiye ekipleri ile helikopterler müdahale ediyor.
Aydın'ın Efeler ilçesi Yılmazköy mevkiinde çıkan zirai alan yangınında söndürme çalışmaları havadan ve karadan sürüyor.
Yangın, Yılmazköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre zeytinlik alan içerisinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı. Bölgeye sevk edilen yangın söndürme helikopterleri de çalışmalara havadan destek verirken, bölgede söndürme çalışmaları devam ediyor. - AYDIN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa