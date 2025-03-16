Aydın'da Zincirleme Trafik Kazası: 8 Yaralı

Aydın'ın Germencik ilçesinde üç aracın karışmış olduğu zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Kaza, Aydın-İzmir karayolu Ortaklar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muhammet D. idaresindeki 35 AER 285 plakalı otomobil ile İzmir istikametine seyir halindeyken Ortakları ilçesi çıkışında karşı yönden gelen Arif Ç. idaresindeki 09 TC 779 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. O esnada seyir halinde olan Çetin T. idaresindeki 09 AKR 108 plakalı araca da kaza yapan 35 AER 285 plakalı otomobil çarptı. Üç otomobilin karıştığı kazada sürücüler Muhammed D., Çetin T., Arif Ç., araçlarda yolcu konumunda bulunan M.A.D, A.A, Ö.T, M.B.T ve F.T yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, ambulans ile hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle Aydın-İzmir karayolunda araç kuyruğu oluştu.

Sürücülerden Arif Ç.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. - AYDIN