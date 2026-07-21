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Zeytinlik alanda çıkan yangın, büyümeden söndürüldü

Zeytinlik alanda çıkan yangın, büyümeden söndürüldü
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Aydın'ın Köşk ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Aydın'ın Köşk ilçesinde zeytinlik alanda çıkan ve rüzgarın etkisiyle yayılan yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yangın, Yavuzköy Mahallesi Bayırardı mevkiinde saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle zeytinlik alanda yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede yayılırken, dumanları fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Ekiplerin hızlı müdahalesi ile yangın çevredeki diğer arazilere sıçramadan kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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