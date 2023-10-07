Aydın'da zeytinlik arazide ölü bulundu

Aydın'ın Germencik ilçesinde bir kişi zeytinlik arazide ölü olarak bulundu. Sözleşmeli er olan Selim Yılmaz'ın av tüfeği ile kendi canına kıymış olma ihtimali üzerinde duruluyor.

Aydın'ın Germencik ilçesinde bir kişi zeytinlik arazide ölü olarak bulundu.

Olay, Yedieylül Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sözleşmeli er olduğu ve memleketine izne geldiği öğrenilen Selim Yılmaz (23) zeytinlik arazide yakınları tarafından yanındaki av tüfeği ile yerde hareketsiz yatarken bulundu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Yılmaz'ın ölüm haberi ailesi ve tüm sevenlerini yasa boğdu. Yılmaz'ın av tüfeği ile kendi canına kıymış olma ihtimali üzerinde durulduğu öğrenilirken, cansız bedeni gerekli incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN