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Aydın'da Zeytin Hırsızlığı Yapan 2 Şüpheli Yakalandı

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Aydın'ın Germencik ilçesinde jandarma ekipleri tarafından zeytin çalarken suçüstü yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin topladıkları zeytinler sahibine teslim edildi.

Aydın'ın Germencik ilçesinde jandarma ekipleri tarafından zeytin çalarken suçüstü yakalanan 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından tarımsal ürün hırsızlıklarının önlenmesine yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Hıdırbeyli Mahallesi'nde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen devriye sırasında bir şahsa ait zeytin bahçesinden hırsızlık yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı. Ç.T. ve S.G. isimli şüpheliler gözaltına alınırken, topladıkları yaklaşık 25 kilogram zeytin de sahibine teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Germencik Jandarma Aydın Tarım Güvenlik Hırsızlık Suç 3. Sayfa Güncel Haberler

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