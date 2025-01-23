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Aydın'da Yol Kenarına Bırakılan Şüpheli Valiz Patlatıldı

Aydın'da Yol Kenarına Bırakılan Şüpheli Valiz Patlatıldı
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Aydın'ın Efeler ilçesinde yol kenarında bulunan şüpheli valiz, bomba imha ekipleri tarafından kontrollü bir şekilde patlatıldı. Boş çıkan valizle ilgili incelemeler devam ediyor.

Aydın'ın Efeler ilçesinde yol kenarına bırakılan şüpheli valiz ekipleri harekete geçirdi, fünye ile patlatılan bavul boş çıktı.

Olay, Efeler ilçesi Efeler Mahallesi Alaçam Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bölgedeki vatandaşlar, yol kenarına bırakılmış şüpheli bir valiz olduğunu fark etti. Uzun süre takip eden vatandaşlar, valizi almaya gelen olmayınca tedbir amaçlı durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, yol ve çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Bölgeye sevk edilen bomba imha ekipleri, korumalı kıyafet ile valizi inceledi. Yapılan incelemenin ardından valiz, fünye yardımı ile kontrollü bir şekilde patlatıldı. Çanta boş çıkarken, olay ile ilgili inceleme başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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