Jandarmadan yeni yıl denetimi

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, yılbaşında huzur ve güven sağlamak amacıyla 'Sıcak Nokta Şok Uygulaması' düzenleyerek, içkili mekanlar ve araçlar üzerinde kapsamlı denetimler yaptı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, yeni yıla huzur ve güven ortamında girilmesini sağlamak amacıyla "Sıcak Nokta Şok Uygulaması" gerçekleştirildi.

Jandarma sorumluluk bölgesinde yürütülen uygulama kapsamında ilçe giriş-çıkış noktalarında, içkili restoran, tekel bayi, market, araç ve şahıslar üzerinde kapsamlı denetimler yapıldı. Kaçak ve sahte alkol satışının önlenmesi ile kamu düzeninin sağlanmasına yönelik yapılan denetimlerde olumsuzluklara anında müdahale edildi. Aydın İl Jandarma Komutanlığı, halkın huzur ve güvenliği için yılbaşı öncesinde denetim ve kontrol faaliyetlerini aralıksız sürdürdüğü öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
