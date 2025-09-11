Aydın'da Yaya Kazası: 80 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

Aydın'ın Çine ilçesinde otomobilin çarptığı ve ağır şekilde yaralanan 80 yaşındaki Faik Özçelik, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Adanan Menderes Bulvarı Otogar Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ö. idaresindeki 35 AH 0346 plakalı araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Faik Özçelik'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan Özçelik'e ilk müdahale olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Özçelik, hastanede yapılan tüm müdahalelere hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - AYDIN