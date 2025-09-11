Haberler

Aydın'da Yaya Kazası: 80 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

Aydın'da Yaya Kazası: 80 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Aydın'ın Çine ilçesinde otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan 80 yaşındaki Faik Özçelik, hastanede hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza, Adanan Menderes Bulvarı Otogar Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ö. idaresindeki 35 AH 0346 plakalı araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Faik Özçelik'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan Özçelik'e ilk müdahale olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Özçelik, hastanede yapılan tüm müdahalelere hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
