Aydın'da Yangın Söndürme Çalışmaları Devam Ediyor

Aydın'da Yangın Söndürme Çalışmaları Devam Ediyor
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Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde yangın çıkan makilik alanda söndürme çalışmaları sürüyor. Yazıkent Mahallesi'nde başlayan yangına Aydın Büyükşehir İtfaiyesi ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale ediyor.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde makilik alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Yazıkent Mahallesi'nde makilik arazide henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir İtfaiye ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Karadan ulaşımın zor olduğu bölgede söndürme çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Bölgede söndürme çalışmalarına 2 helikopter 2 uçak havadan, 12 arazöz, 6 su tankeri, 2 dozer ve 104 personel karadan yangın söndürme çalışmalarına katılıyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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