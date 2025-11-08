Aydın'da Yangın: Bir Ev Küle Döndü, Diğerinde Maddi Hasar

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde çıkan yangında bir ev tamamen küle dönerken, alevlerin sıçradığı diğer evde büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.

Yangın, Bozdoğan ilçesi Sırma Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz bilinmeyen bir nedenle bir evde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler evi sararken, yangın yan tarafta bulunan diğer eve sıçradı. Vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirirken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler yangına müdahale ederek söndürdü. Yangının çıktığı ev küle dönerken, alevlerin sıçradığı evde ise büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. Soğutma çalışmalarının ardından yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - AYDIN