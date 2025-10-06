Aydın'da Yağışlı Havaya Hazırlanın

Aydın'da bugün akşam saatlerinden itibaren yağışlı havanın etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji verilerine göre Aydın'da havanın bugün Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerinde batı kıyı ilçeleri sağanak yağışlı, yarın çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Çarşamba çok bulutlu, il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Perşembe parçalı bulutlu, Cuma az bulutlu olması bekleniyor. Yağışla birlikte hava sıcaklıklarında da düşüş yaşanacağı tahmin ediliyor. - AYDIN