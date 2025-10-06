Haberler

Aydın'da Yağışlı Havaya Hazırlanın

Güncelleme:
Meteoroloji verilerine göre Aydın'da akşam saatlerinden itibaren yağışlı hava etkili olacak. Il genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Aydın'da bugün akşam saatlerinden itibaren yağışlı havanın etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji verilerine göre Aydın'da havanın bugün Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerinde batı kıyı ilçeleri sağanak yağışlı, yarın çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Çarşamba çok bulutlu, il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Perşembe parçalı bulutlu, Cuma az bulutlu olması bekleniyor. Yağışla birlikte hava sıcaklıklarında da düşüş yaşanacağı tahmin ediliyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Haberler.com
