Aydın'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Şahıs Tutuklandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde düzenlenen narkotik operasyonda gözaltına alınan bir kişi çıkartıldığı adli makamlarca uyuşturucu madde ticareti yaptığı gerekçesiyle tutuklandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, narkotik ekipleri tarafından Osman Yozgatlı Mahallesi'nde bir şahsın üzerinde, ikametinde ve aracında yapılan aramada 54 parça halinde toplam 50 gram skunk maddesi ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan B.B. (24) isimli şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN