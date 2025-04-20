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Aydın'da Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: 300 Hap ve 30 Bin Lira Ele Geçirildi

Aydın'da Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: 300 Hap ve 30 Bin Lira Ele Geçirildi
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İncirliova'da polis, uyuşturucu ticareti yapan O.Ç.'nin evine düzenlediği operasyonda 300 adet uyuşturucu hap ve 30 bin lira para ele geçirildi. Şüpheli ve eşi gözaltına alındı.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde polis ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığını tespit ettiği şahsın evine operasyon düzenledi. Operasyonda, 300 adet uyuşturucu hap ve 30 bin lira para ele geçirilirken, şüpheli şahıs ile eşi gözaltına alındı.

İncirliova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmalarına bir yenisini ekledi. Edinilen bilgiye göre, ilçede uyuşturucu sattığı tespit edilen O.Ç. isimli şüpheli polis tarafından takibe alındı. Çok sayıda kişiye hap sattığı gözlenen şahsın evine baskın yapmak için düğmeye basıldı. Evde yapılan aramada 300 uyuşturucu hap ve satıştan elde edildiği değerlendirilen 30 bin lira para ele geçirildi. O.Ç. ve şahsa yardım ettiği değerlendirilen eşi H.Ç. gözaltına alınarak İncirliova İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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