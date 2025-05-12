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Aydın'da Uyuşturucu Operasyonunda 36 Şüpheli Yakalandı

Aydın'da Uyuşturucu Operasyonunda 36 Şüpheli Yakalandı
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Aydın İl Jandarma Komutanlığı'nın yürüttüğü operasyon sonucunda, uyuşturucu satıcısı ve kullanıcısı olduğu belirlenen 36 şüpheli yakalandı. Ele geçirilen malzemeler arasında uyuşturucu maddeler ve silahlar da bulunuyor.

Aydın'da il genelinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 36 şüpheli şahıs yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü koordinesinde Aydın ilçelerinde uyuşturucu satıcı ve kullanıcılarına yönelik icra edilen bir günlük faaliyette 36 şüpheli yakalandı. Faaliyet sonucunda, 42 Gram kubar esrar, muhtelif miktarda metamfetamin, 8 kök kenevir, 35 Gram kenevir tohumu, 3 adet hassas terazi, 18 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 3 adet tabanca, 3 adet av tüfeği, 3 adet tabanca şarjörü, 14 adet 9mm fişek ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler hakkında adli sürecin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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