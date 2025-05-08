Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama ve 145 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi

Aydın'ın Didim ve Söke ilçelerinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli şahıs tutuklanırken, 145 gram metamfetamin ele geçirildi.

Didim İlçe Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik 6 şüpheliye yönelik 6 ay süren çalışma gerçekleştirildi. Yapılan operasyonda Didim ve Söke ilçelerinde şüpheli şahıslara ait 5 ikamet, 2 işyeri ve 2 araçta arama yapıldı. Yapılan aramalarda 145 gram metamfetamin, 6 adet cep telefonu, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 12 bin 500 TL suçtan elde edildiği tespit edilen nakit para ele geçirildi. Şüphelilerden B.E.B.(35), B.B. (32), M.C.(35) tutuklanırken, M.K., Ö.D. ve A.A. isimli şüpheliler adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. - AYDIN