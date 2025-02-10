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Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 28 Şüpheli Yakalandı

Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 28 Şüpheli Yakalandı
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Aydın'da gerçekleştirilen uyuşturucu ticaretine yönelik operasyonda 28 şüpheli yakalandı. Operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ve suçtan elde edildiği değerlendirilen nakit para ele geçirildi.

Aydın'da jandarma ekiplerince uyuşturucu ticaretine yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda 28 şüpheli yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu satıcısı ve kullanıcılarına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yapılan operasyonlarda 28 şüpheli şahıs yakalandı. Ayrıca yapılan aramalarda muhtelif miktarda kubar esrar ve metamfetamin, 31 adet sentetik hap, 5 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 3 adet cep telefonu, 7 bin 210 TL suçtan elde edildiği değerlendirilen nakit para ele geçirildi. Yakalanarak gözaltına alınan ve gerekli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 28 şüpheliden 1'i adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 şüpheli adli kontrol kararı ile diğer şüpheliler ise ifadelerine müteakip serbest bırakıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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