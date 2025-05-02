Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 27 Gözaltı

Aydın'da jandarma ekipleri uyuşturucu madde kullanımı ve ticareti ile ilgili gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında 27 şüpheli gözaltına alındı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü koordinesinde Aydın merkez ve ilçelerinde uyuşturucu madde satışı ve kullanımına yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, satıcı ve kullanıcılarına yönelik gerçekleştirilen faaliyette 27 şüpheli yakalandı. Faaliyet sonucunda; 115 gram amfetamin, 24 gram metamfetamin, 14 adet sentetik hap, 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler hakkında adli sürecin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN