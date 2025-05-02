1 yıldır yol kenarlarında! Aynı anda 4 araca ceza kesebiliyor

1 yıldır yol kenarlarında! Aynı anda 4 araca ceza kesebiliyor
İki ünlü su firmasına Rekabet Kurulu'ndan ceza

Yaptıkları yanlarına kalmadı! İki ünlü su firmasına büyük ceza
İsrail'den Şam'a saldırı! Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınını vurdular

Açık açık tehdit etmişlerdi! İsrail, Şam'ın kalbini vurdu
'Peri masalı'nın hayalet şatoları! 13 sanığın 885 yıla kadar hapsi isteniyor

'Peri masalı'nın hayalet şatoları! İşte 13 sanık için istenen ceza

Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 27 Gözaltı

Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 27 Gözaltı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'da jandarma ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve ticareti ile ilgili gerçekleştirdiği operasyonda 27 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonda ele geçirilen uyuşturucular arasında amfetamin, metamfetamin ve sentetik haplar bulunuyor.

Aydın'da jandarma ekipleri uyuşturucu madde kullanımı ve ticareti ile ilgili gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında 27 şüpheli gözaltına alındı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü koordinesinde Aydın merkez ve ilçelerinde uyuşturucu madde satışı ve kullanımına yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, satıcı ve kullanıcılarına yönelik gerçekleştirilen faaliyette 27 şüpheli yakalandı. Faaliyet sonucunda; 115 gram amfetamin, 24 gram metamfetamin, 14 adet sentetik hap, 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler hakkında adli sürecin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.