Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 1954 Gram Esrar Ele Geçirildi

Kuyucak ilçesi Başaran Mahallesi'nde 2 şahıs hakkında ikametinde uyuşturucu satışı yaptığı ve halen elinde satışa hazır uyuşturucu madde bulunduğu duyumu alınmasını müteakip, Aydın İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kuyucak İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan aramada 1954 gram kubar esrar, 2 adet bong aparatı, 8 adet tarihi sikke ele geçirildi. Olayla ilgili adli süreç başlatıldı. - AYDIN