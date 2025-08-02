Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 17 Şüpheli Yakalandı

Aydın'da uyuşturucu kullanımı ve ticaretine yönelik yapılan 3 günlük operasyonlarda 17 şüpheli yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü koordinesinde Aydın ilçelerinde uyuşturucu satıcı ve kullanıcılarına yönelik çalışma gerçekleştirildi. 28-31 Temmuz 2025 tarihleri arasında yapılan operasyonlarda toplam 17 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda ise 468 gram kubar esrar, 500 gram kenevir reçinesi, 20 gram kenevir tohumu, 15 kök kubar esrar, 664 kök kenevir, 800 metre hortum, 1 adet jelikan (kurutmadan kullanılmak üzere), 1 adet hassas terazi, 2 adet cep telefonu ele geçirildi. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheliler hakkında başlatılan adli süreç devam ediyor. - AYDIN