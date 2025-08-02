Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 17 Şüpheli Yakalandı

Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 17 Şüpheli Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 17 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda esrar ve kenevir gibi uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Aydın'da uyuşturucu kullanımı ve ticaretine yönelik yapılan 3 günlük operasyonlarda 17 şüpheli yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü koordinesinde Aydın ilçelerinde uyuşturucu satıcı ve kullanıcılarına yönelik çalışma gerçekleştirildi. 28-31 Temmuz 2025 tarihleri arasında yapılan operasyonlarda toplam 17 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda ise 468 gram kubar esrar, 500 gram kenevir reçinesi, 20 gram kenevir tohumu, 15 kök kubar esrar, 664 kök kenevir, 800 metre hortum, 1 adet jelikan (kurutmadan kullanılmak üzere), 1 adet hassas terazi, 2 adet cep telefonu ele geçirildi. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheliler hakkında başlatılan adli süreç devam ediyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Acun Ilıcalı Süper Lig devinin golcüsüne 3 yıllık imzayı attırdı

Süper Lig devinin golcüsüne 3 yıllık imzayı attırdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sedat Peker, ünlü şarkıcının iddiası sonrası uzun süren sessizliğini bozdu

Sedat Peker, ünlü şarkıcının iddiası sonrası sessizliğini bozdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.