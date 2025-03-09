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Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 112 Sentetik Hap ve Esrar Ele Geçirildi

Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 112 Sentetik Hap ve Esrar Ele Geçirildi
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Söke ilçesinde jandarma ekipleri, durdurdukları araçta uyuşturucu madde köpekleriyle yapılan aramada 112 adet sentetik hap ve 12 gram kubar esrar ele geçirdi. Şüpheli M.T. gözaltına alındı.

Aydın'ın Söke ilçesinde şüphe üzerine durdurulan araç içerisinde uyuşturucu madde köpekleri Delta ve Barut ile yapılan arada uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aydın'da jandarma ekipleri uyuşturucu madde kullanımı ve satışının engellenmesi için çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Söke İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Asri Mezarlık Önü Yol Kontrol Noktası'nda durdurulan araç sürücüsü M.T. isimli şüpheli şahsın yapılan sorgulaması esnasında uyuşturucu madde köpekleri Delta ve Barut tepki verdi. Hassas burunların tepkisi üzerine aracın sağ ön koltuk arkasında kutu içerisinde; 112 adet sentetik hap, 12 gram kubar esrar, 1 adet hassas terazi, 1 adet öğütme aparatı ele geçirilirken şüpheli şahıs M.T. gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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