Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Aydın'ın Buharkent ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı'nın uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaları aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü, Kuyucak ve Buharkent İlçe Jandarma Komutanlıkları ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticaretini yapan şahsa yönelik koordineli çalışmada Buharkent ilçesinde A.E. ve S.Y. isimli şüphelilerin evlerine operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda; 510 gram kubar esrar, 20 adet kenevir tohumu, 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 1 adet cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden S.Y.'nin konut dokunulmazlığı ihlal, mala zarar verme, hırsızlık, uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak kabul etmek veya bulundurmak suçlarından hakkında kesinleşmiş 13 yıl 20 gün hapis cezası olduğu tespit edildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.Y. çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN