Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 1.383 Hap Ele Geçirildi

Aydın'ın Germencik ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan yol kontrolünde bin 383 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirilirken, olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Hıdırbeyli Jandarma Otoyol Karakol Komutanlığı ekiplerince Aydın-İzmir Otoyolu Germencik Gişeleri'nde gerçekleştirilen sabit yol kontrolünde durdurulan araçta yapılan aramada D.K.Ç., S.B.M. ve K.G. isimli şüphelilerin üzerinde ve araç içerisinde bin 383 adet sentetik hap ele geçirildi. Uyuşturucu maddelere el konulurken, yakalanan 3 şüpheli hakkında adli süreç başlatıldı. - AYDIN